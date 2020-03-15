بالأسماء.. نتيجة انتخابات مجلس إدارة وعمومية روزا اليوسف والوكالة

أسفرت عملية فرز أصوات انتخابات مؤسستي "وكالة أنباء الشرق الأوسط" و"روز اليوسف"، على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الآتي:

فاز بمقاعد مجلس الإدارة "صحفيين" عاطف الحملي 134 صوتا، وصلاح مغاوري 122 صوتا، وفاز بمقاعد الإداريين في مجلس الإدارة كل من أحمد منصور وكمال التهامي، بينما فاز بمقاعد العمال بمجلس الإدارة كل من أسامة عبد النبي ومحمود طايل.

وفي الجمعية العمومية فاز بمقاعد الصحفيين كل من هبة أبوبكر 146 صوتا، ومحمد علي 112 صوتا، كما فاز بمقاعد الإداريين أحمد التوني ووليد عبد النبي، وفاز بمقاعد العمال كريم الليثي وإبراهيم محمد.

وفي روز اليوسف، أسفر الفرز عن فوز أيمن عبد المجيد رئيس تحرير الموقع وعضو مجلس نقابة الصحفيين، بـ139 صوتا، وإيهاب كامل 91 صوتا، بعضوية مجلس إدارة المؤسسة عن الصحفيين، بينما فاز كل من عبد الوكيل أبو القاسم 85 صوتا، وعمر علم الدين 74 صوتا، بمقعدي الجمعية العمومية لروز اليوسف عن الصحفيين.

وبدأت في التاسعة صباحا عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء، بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وتعد هذه آخر أيام ومراحل انتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، بالأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودار الهلال، ثم دار التحرير ودار المعارف.