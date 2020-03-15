"الصحة": حملة تعقيم للمدارس الجمعة المقبل لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة سوف تعقِّم وتطهِّر جميع المدارس على مستوى الجمهورية بداية من يوم الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن عملية التطهير والتعقيم سوف تستمر حتى عودة المدارس مرة أخرى.

ونصح "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، المواطنين بضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة، واتباع الإرشادات الوقائية التي نشرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الابتعاد عن التدخين وخاصة الشيشة.

ووجَّه "مجاهد" رسالة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول أدويتهم في مواعيدها، وخاصة أن هذه الفئة من أكثر الفئات تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، منبها على ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم ويتعاملوا مع الأمور بجدية.