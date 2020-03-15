"الوطن" غدا.. الزمالك يعترض على عدم إلغاء الدوري

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الاثنين، 14 يوما "طوارئ" لمواجهة "كورونا".. حملات لغلق "السناتر" والحضانات.. وإخلاء المدن الجامعية وتعقيمها.. وتأجيل الدعاوى القضائية.. وإجراءات احترازية في دواوين الحكومة

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كما تقرأ.. حكايات من دفتر أوجاع الستات.. "سوزان": "ولاد الحرام قطعوني".. و"فتحية": "مفيش في جسمي حتة سليمة".. و"منى" ضحية الزواج المبكر: "بفش غلي في التلوين".

وتقرأ في الرياضة.. الزمالك يعترض على عدم إلغاء الدوري.. ويواجه "المستجد" بالتعقيم.. النادي يرفض عودة "كارتيرون" لبلده.. الجهاز يحذر اللاعبين من زيادة الوزن.. والمدير الفني يتواصل معهم عبر "الجروب"