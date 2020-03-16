"الثقافي المصري": انسحاب إثيوبيا من الاتفاقية دفعنا لوقفة احتجاجية

قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن المصريين بالخارج كانوا قد علقوا آمالا كبرى على الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل يخص "سد النهضة" كطرف رابع في الاتفاق: "كنا منتظرين وكلنا آمال، وفي التوقيع انسحب الجانب الإثيوبي".

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبعد انسحاب الجانب الإثيوبي قد خيب آمال المصريين ما أدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية لحث الولايات المتحدة الأمريكية استكمال المفاوضات: "الجانب الإثيوبي خايف يوقع لأنه داخل على انتخابات ومش عارفين ياخدوا قرار"، موضحا أنه تم رصد 25 ألف توقيع من قبل المصريين المقيمين في أمريكا لتقديم تلك التوقيعات إلى الكونجرس الأمريكي: "فكرنا أن كل واحد يلاقي النائب في ولايته يرسله رسالة حتى يكون الكونجرس معانا، وأحنا لينا أسلوب ضغط لازم نقوم بيه".

وقدم الشكر للوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على دعمها للمصريين في أمريكا والعمل على جمعهم دائما: "إحنا بنتعاون مع مصر وشاعرين بالآثار السلبية لتعنت إثيوبيا وملئها للسد بدون الوصول إلى اتفاق".