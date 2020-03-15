هتافات ضد أنصار عاشور.. ورئيس اللجنة العامة: مشهد لا يليق بالمحامين

هتف أنصار المرشح رجائي عطية ضد أنصار ومناديب المرشح سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين، قائلين: "اطلعوا بره اطلعوا بره"، لا سيما بعد عدم امتثال أنصار عاشور للخروج من قاعة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بعد أن طلب رئيس اللجنة المستشار أحمد أبو دوقة من كلا الطرفين الانسحاب لاستكمال أعمال الفرز.

وأعلن رئيس اللجنة توقف أعمال الفرز، قائلا: "مشهد لا يليق بمحامين مصر، من فضلكم خلونا نشوف شغلنا".

وتوافد أنصار المرشحين المنافسين الأقرب على منصب نقيب المحامين، سامح عاشور ورجائي عطية، على مقر النقابة العامة للمحامين، بعد تسريب مؤشرات لنتائج الفرز من كلا الجبهتين.

وشهد مقر النقابة اشتباكات بين أنصار المرشحين، بعد أن أكد أنصار رجائي عطية اكتساحه في غالبية المحافظات بما يؤهله لحسم مقعد النقيب.

فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، مرددين: "النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب".

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم ، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و 3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة.