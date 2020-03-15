التعليم العالي: خطتنا لمواجهة كورونا وضعت من شهر وليست وليدة اللحظة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خطة الوزارة في الجامعات خلال الفترة الراهنة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية منعًا لتفشي فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "عبد الغفار"، أن الخطة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا وضعت منذ شهر وليست وليدة اللحظة، حيث وضعت منذ فترة كأحد السيناريوهات المحتملة، وفور صدور توجيهات الرئيس ومن ثم قرار مجلس الوزراء بتعليق الدراسة كنا مستعدين، موضحًا أن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد في الجامعات تم الإعداد لها بشكل جيد.

وتابع: "أصررت اليوم في أول أيام تعليق الدراسة التواجد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمباشرة عملية التعليم عن بعد حيث ألقت الأستاذة الجامعية المحاضرة أونلاين وشاهدت بنفسي كيف تفاعل الطلاب معها وجميع المقررات تم رفعها إلكترونيا".