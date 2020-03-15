التعليم العالي: شركات عالمية منحتنا 90 يوما مجانية لاستضافة المحاضرات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ليست حديثة عهد مع الجامعات المصرية بل يتم العمل بها منذ فترة، وبالتالي كانت فرصة للاستعداد الجيد لمثل هذه الحالات التي تشهدها مصر الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "عبد الغفار"، أن منظومة التعليم الالكتروني الآن شديدة اليسر بالنسبة لكافة الأطراف الدارسين والأساتذة عن طريق أدوات بسيطة بشكل عام لكن بشكل أكثر تخصصي فإن منظومة التعليم الإلكتروني المتقدمة تحتاج لشركات كبرى لديها خبرة، وبالفعل تفاعلت هذه الشركات معنا مؤخراً مع تعطيل الدراسة ومنحت الوزارة 90 يوماً مجانية لاستضافة التعليم الإلكتروني عبر منصاتها المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه يتابع سير العملية التعليمية عن بعد لحظة بلحظة عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع 27 جامعة مصرية.