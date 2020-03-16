رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين يستدعي الشرطة لأنصار المرشحين

استدعى رئيس اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات المحامين، رجال الشرطة، لأنصار المرشحين، بعد احتشادهم داخل قاعة الفرز، وإحداث تشويش على أداء عمله.

جاء ذلك بعد أن هتف أنصار المرشح رجائي عطية ضد أنصار ومناديب المرشح سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين، قائلين: " اطلعوا بره اطلعوا بره"، لاسيما بعد عدم امتثال انصار عاشور من الخروج من قاعة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بعد أن طلب رئيس اللجنة المستشار أحمد أبو دوقة من كلا الطرفين الانسحاب لاستكمال أعمال الفرز.

وأعلن رئيس اللجنة عن توقف أعمال الفرز، قائلا:" مشهد لا يليق بمحامين مصر، من فضلكم خلونا نشوف شغلنا". توافد أنصار المرشحين المنافسين الأقرب على منصب نقيب المحامين، سامح عاشور ورجائي عطية، على مقر النقابة العامة للمحامين، بعد تسريب مؤشرات لنتائج الفرز من كلا الجبهتين.

وشهد مقر النقابة اشتباكات بين أنصار المرشحين، بعد أن أكد أنصار رجائي عطية عن اكتساحه في غالبية المحافظات بما يؤهله بحسم مقعد النقيب.

فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، مرددين: " النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب".

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم ، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و 3 إدارات قانونية.

وتتم الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان