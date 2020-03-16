"قضاة مصر": اتخذنا كل الإجراءات والاحتياطات للحد من فيروس كورونا

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن القضاة اتخذوا كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ الإجراءات والتدابير القضائية وفق كل مرحلة، وأن التأجيلات في القضايا ستبدأ من الغد، وستستمر متابعة المسألة والتطورات مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن وزير العدل أصدر توجيهاته بمراجعة الاحتياطات والاجرائات الآزمة لمراعاة النظافة والصحة العامة في جميع المحاكم والتي تضمنت تقسيم نظر القضايا إلى قسمين، موضحًا أن القسم الأول سيبدأ في فتح الجلسات المقررة في الموعد الخاص بالجمعيات العمومية، وبعده بوقت قليل يجرى فتح القسم الثاني؛ للحد من انتشار العدوى بين المتواجدين في المحاكم.

وأكد أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية؛ لتأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خلال أسبوعين سيبدأوا من الغد: "للحد من انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن كل المتقاضين حقوقهم محفوظة وتسير الأمور بشكل طبيعي، بينما تقوم المحاكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من التجمعات البشرية.

وتابع: "القاضي والمحاكم موجودين، وعلى المواطن الحضور بمحاميه فقط، وسيلجأ عدد من القضاة إلى تأجيل الحكم".