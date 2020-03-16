"الجيش الليبي": السراج لا يملك الجدية في أي تفاوض.. ونردع الإرهابيين

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن مفاوضات جنيف "5+5" لن تنجح في ظل عدم جدية حكومة السراج، حيث حال التزام فايز السراج بالجدية في تلك المفاوضات لانتهت بالنجاح، "لو كان فايز السراج يملك الجدية لكان قد أنجح المفاوضات منذ حوار القاهرة الذي شاركت فيه منذ سنوات وكنت عضواً في اللجنة وقتها".

وأضاف "المسماري"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن حوار القاهرة السابق وضع يده حول كافة النقاط الخلافية وذكر أن الأزمة الليبية أمنية وجزء منها سياسي، "حكومة الوفاق أرادت دمج ما يسمى بقوى 17 فبراير ضمن القوات المسلحة ونحن رفضنا ذلك لأنه خطر كبير".

وعن سبب خرق الهدنة المقرة في مؤتمر برلين، رد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنه بشكل رسمي تّدعي حكومة السراج التزامها بالهدنة وفي المقابل لا يوجد أي هدنة تلتزم بها منذ إقراراها والمعارك دائرة حتى الآن على الأراضي الليبية لردع القوات الإرهابية التي اتخذت من الهدنة فرصة لزيادة التمكين والتسليح والإعداد.

وأشار إلى أن مرتزقة الأتراك بنوا محطات رادار وصواريخ قرب مدينتي مصراتة ومعيتيقة في فترة الهدنة ونحن ملتزمون بها لكننا نردع تحركات القوات الإرهابية ولم نقدم يوماً على الاعتداء بل هم من يقومون بذلك.