منسق وقفة المصريين أمام البيت الأبيض: استمرت 4 ساعات بمشاركة إثيوبيين

نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وقالت إيمان وهمان، منسق عام التظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الوقفة بدأت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، أمام البيت الأبيض.

وأضافت وهمان لـ"الوطن": "ذهبنا فيما بعد إلى وزارة الخارجية الأمريكية ونظمنا وقفة أخرى انتهت بحلول الساعة الرابعة والنصف عصرا"، مشيرا إلى أن المشاركين حضروا من نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا وفرجينيا.

وتابعت: "شارك مواطنون من اليمن معنا في الوقفة بالإضافة إلى أن مواطنين إثيوبيين رافضين لبناء السد، وصحفيين أمريكيين تناقشوا معنا حول تنظيم الوقفة".

وقدم وفد من المتخصصين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر.