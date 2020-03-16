رئيس شعبة الدواء: الأدوية الأساسية موجودة ولا داع للقلق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ثقافة المواطن هي التي تفرض عليه كيفية التعامل مع مواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه بعدما ركز الإعلام على النظافة الشخصية وغسل المواطنين أيديهم بالماء والصابون دفعهم لشراء الصابون وأدوات النظافة والكمامات، ما أدى لظهور سوق سوداء.

وأوضح خلال اتصال ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"،، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أى شخص يتلاعب بأسعار الأدوية سيتم اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أن الأدوية الأساسية موجودة ولا داع للقلق.

وعن نقص بعض أنواع المطهرات، أشار رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الوقت الحالى يشهد إقبالا كبيرا على شرائها وعلى هيئة الدواء التحرك إلى جانب جهاز حماية المستهلك لتوفيرها.