"الفلاتر اتسدت بسبب السيول".. تعرف على أسباب انقطاع المياه

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المياه لن تقطع لمدة يومين كما أشيع من بعض المواطنين: "المعمل بيقيس درجة العكارة وطول ما هي في المسموح المياه هتفضل شغالة دون انقطاع".

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبسبب تصريف مياه السيول المحملة بالأتربة على نهر النيل تسبب في عكارة المياه بشكل ملحوظ، موضحا أن محطات الشركة مصممة على معالجة المياه بنسبة عكارة معينة: "لما العكارة والأتربة الدقيقة دي بتزيد بتسد الفلاتر وبتمنع إنتاج المياه عندنا".

وأكد أن عكارة النيل تصل إلى 30 وحدة وهو ما تستوعبه تلك المحطات، مشيرا إلى أنه بعد قياس درجة العكارة الموجودة في مياه نهر النيل حاليا وصلت إلى 4 آلاف وحدة: "ده رقم كبير محطاتنا مقدرتش تتعامل معاه".

وتابع بأن الشركة ستلجأ إلى تقليل الإنتاج الخاص بها لغسل الفلاتر عدة مرات أكبر، ما سيقلل كمية المياه التي تنتجها المحطة.