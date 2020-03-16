"تاون جاس": توصيل الغاز لـ 300 ألف وحدة خلال 2019

استعرض المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة الشركة نتائج أعمال الشركة، خلال عام 2019، الذي شهد تحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ شركة تاون جاس منذ نشأتها، حيث جرى تحقيق سلسلة من النجاحات المتواصلة والنتائج المميزة في العديد من المشروعات.

وأكد توصيل الغاز الطبيعي لعدد 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة إنجاز 100% من المخطط ما أدى إلى توفير ما يقرب من 7 مليون إسطوانة بوتاجاز وتخفيض حجم الدعم الموجه للاسطوانات لما يقرب من 700 مليون جنيه، وإدخال الغاز للمرة الأولى لمناطق الحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس إضافة إلى 30 منطقة أخرى.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة تاون جاس بحضور المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس عابد عز الرجال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة نواب رئيس الشركة القابضة والهيئة المصرية العامة للبترول والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح أنه الشركة انتهت من تنفيذ 550 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي في الكمبوندات والقرى السياحية والمنشآت الصناعية والمولات التجارية ووحدات وزارة الدفاع والداخلية وباستثمارات قدرها 250 مليون جنيه، والانتهاء من كل التعديلات المطلوبة لتأمين خطوط الغاز المتعارضة مع المشروعات القومية مثل مشروعات تطوير مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة والمحاور الرئيسية والطرق، إضافة لتطوير محاور مصر الجديدة ومدينة نصر، بخلاف توقيع عدد من البروتوكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة الوقود لتوصيل الغاز لما يقرب من 105 آلاف عميل بتكلفة قدرها 243 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجرى تطبيق نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسات "SAP" طبقا لتوصيات وزير البترول والثروة المعدنية، وتعد شركة تاون جاس أول شركة تعمل في مجال توصيل الغاز للمنازل، وتطبق هذا النظام من خلال إداراتها المختلفة للاستغلال الأمثل للموارد والقضاء على الروتين ورفع معدلات الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن شركة تاون جاس مستمرة في تأدية مهامها لتحقيق خطة الشركة القابضة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي ومن المخطط خلال 2020، توصيل الغاز لما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها مليار و200 مليون جنيه مصري لتغطية، وإدخال الغاز لـ31 منطقة جديدة لا تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية"، والبدء في استخراج التصاريح المطلوبة لتوصيل مدن أبو صوير والتل الكبير والقصاصين وفايد وأبوسلطان.

وأكد أن الشركة تولي اهتماما بالغا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على المعدات والمنشآت وسلامة المواطنين.