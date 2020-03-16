"إصلاح المحامين": رجائي عطية لم يدل بأي تصريحات حول نتائج انتخابات النقابة

قال المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي بالمحامين إبراهيم سعودي، إن المحامي رجائي عطية، لم يدلِ بأي تصريحات حتى الآن، حتى تعلن النتيجة رسميا.

وأضاف سعودي، لـ"الوطن"، أن رجائي رجل يحترم القانون ولم يصرح بأي شيء، خصوصًا وأننا ما زلنا في غرفة العمليات نتابع النتائج الخاصة بفرز الأصوات الانتخابية في اللجان.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر آخر في حملة رجائي عطية ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في صفحة منسوبة لعطية نشرت مقالًا مطولا بعنوان "سامح عاشور" وتضمنت اتهامات للأخير، وأكد المصدر أن رجائي عطية ليس له علاقة بهذا المقال أو ما نشر.

وشهدت انتخابات المحامين، أمس، منافسة شرسة بين سامح عاشور ورجائي عطية المرشحين على منصب النقيب العام.

وأجريت العملية الإنتخابية في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشحا على منصب النقيب و194 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة الـ 28.