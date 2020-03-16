نائبة: لجنة القوى العاملة تقدمت بطلب منح الأمهات العاملات إجازة

قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة تقدمت بطلب يخص السيدات العاملات ومن لديهم أطفال أقل من 6 سنوات بناءً على قرار إغلاق الحضانات والمدارس لمدة الأسبوعين، وهو منحهن إجازة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر.

وأضافت درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبسبب ذهاب بعض الأمهات بأولادهن إلى أعمالهن قد يتسبب ذلك في انتشار المرض دون محاربته كما تريد الدولة، موضحة أن لجنة القوى العاملة عرضت مذكرة تطالب بأن أي سيدة لديها أطفال أقل من 6 سنوات يجب إعطائهن إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين.

وأكدت أنه جرى إرسال الطلب إلى مجلس الوزراء وفي انتظار الموافقة حتى يجرى تنفيذ القرار بدءًا من تاريخه، مشيرة إلى أنه جرى أخذ رأي اللجنة، ووافق كل أعضاء اللجنة على ذلك الاقتراح: "القرار رسالة للقطاع الخاص، وفيه اجتماع بكرة في اتحاد العمال مع رئيس اللجنة لوضع آلية للتعامل مع القطاع الخاص وكيفية دراستها لموافقة تلك القطاعات".