نائبة تطالب بقرار لوقف عمل السيدات 15 يوما مدفوعة الأجر

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، إن من المفترض أن يصدر قرار مصاحب لإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع الأسرة: "الأم لما هتخرج هتجيب العدوى لأولادها".

وأضافت نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن من الممكن تخفيف نصف القوى بجهات العمل أو إعطاء إجازة للأمهات العاملات لمدة أسبوعين: "لا بد من مراعاة الأسرة في النقطة دي لإنها عاملة مشكلة كبيرة جدا لكثير من الأسر".

وأوضحت أنه لاستقرار الأسرة يجب توفيق أوضاع المرأة العاملة في كل أسرة، مشيرة إلى أن المجلس سيطالب بذلك في أسرع وقت حتى تستقر كل الأسر ولا تلجأ أي أسرة لإيداع أطفالهم في أماكن غير الحضانات والمدارس حتى يستطيعوا الذهاب إلى العمل.