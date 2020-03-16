"صناعة النواب": أصبح هناك أثرياء حرب لمواجهة فيروس الكورونا

قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه أرسل بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب يخطره فيه بأن شركات الأدوية تسحب عددا كبيرا من الأدوية في الأسواق وتختفي بشكل ملحوظ: "ده بدأ بالأمراض المزمنة وأدوية السكر والأنسولين، وأصبح هناك أثرياء حرب من مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المرضى الذين هم بحاجة لتلك الأدوية باتوا يعانون بشكل خطير: "اختفاء هذه الأدوية يمثل جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات".

وأوضح أن وزارة الصحة لم تنجح في السيطرة على حالة اختفاء الأدوية من الصيدليات، وبعد فترة ظهرت تلك الأدوية ويجرى بيعها بأسعار غالية جدا: "اتكونت مافيا من بعض أصحاب الصيدليات ذوي النفوس الضعيفة وأدى ذلك لإثارة البلبلة بالشعب المصري وأحرج الحكومة أمام الشعب".

وأكد أن المطهرات التي كانت تتباع بـ2.5 جنيه تجاوز سعرها 50 و100 جنيه وليست موجودة، مضيفا: "الكمامة اللي كان الـ3 بـ5 جنيه، واللي بـ3 بقى بـ50 جنيه".

وتابع بأنه يجب على حماية المستهلك ووزيرة الصحة ورئيس الوزراء التحرك بسرعة؛ لإنقاذ ذلك الوضع والقضاء على المافيا التي تقضي على حق المواطن في العلاج.