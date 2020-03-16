الغرفة التجارية: لا داعي لتخزين الأسماك.. ولن تحجب عن المواطنين

قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد داعٍ لتخزين الأسماك من قبل المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية "المصرية الأولى"، أن الأسماك المجمدة المستوردة موجودة في الثلاجات، موضحا أن الأسماك البحرية تباع يوميا ولا يجوز تخزينها: "مفيش آلية إنها تحجب عن الناس".

وأكد أن المعروض من الأسماك يتوافر بكميات معقولة: "يومين المطر هو اللي خلى أغلبية الناس إجازة، وكان فيه صعوبة في الانتقال".