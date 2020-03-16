رئيس "الثقافي المصري الأمريكي": وضعنا واشنطن في قلب الصورة بشأن سد النهضة

نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، اليوم، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وقال المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد وتدعم بقوة موقف مصر الدائم وهو الإلتزام الثابت بدعم الدول الشقيقة فى القضاء على الفقر والحصول على الطاقة والمياه النظيفة من خلال مشروعات مختلفة، والتي دعمتها مصر إما من خلال المشاركة أو عدم الاعتراض على السدود في حوض النيل والتي تشمل شارا شارا، وتانا بيليس وفينشا على النيل الأزرق في إثيوبيا، وسد 5TK على نهر عطبرة في إثيوبيا، وشلالات أوين وسدود بوجاجالي في أوغندا وروصير وسنار وخشم الجربي وجبل أوليا ومجمع سد عطبرة العلوى وسد ستيت، وسدود مروى في السودان، في حين أن مبعث القلق الوحيد لمصر هو ضمان ألا تؤثر المشروعات التي تنفذها دول حوض النيل على مصر أو تضرها بشكل كبير.

وأضاف سليمان، لـ"الوطن": "هدفنا من الوقفة أمام البيت الأبيض هو أن نوضح للإدارة الأمريكية والعالم أجمع أن بناء مشروع بحجم سد النهضة دون تقييم مناسب للأثر البيئي والاجتماعي ستنجم عنه بلا شك العديد من الآثار السلبية غير المتوقعة في دول المصب والتي ستؤدي إلى ضرر كبير يتجاوز التجفيف أو بور آلاف الأفدنة الزراعية، وعلينا أن نضع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في قلب الصورة والأحداث التي ستنتج عن التعنت الإثيوبي غير المبرر".