8 ساعات في الشارع.. شائعة زلزال تثير الرعب في الفيوم والأمن يبحث عن مروجها

حالة من الرعب والهلع عاشها سكان مركز طامية بمحافظة الفيوم، لعدة ساعات منذ مساء أمس الأحد، وحتى فجر اليوم الاثنين، بعد انتشار شائعة عن وقوع زلزال وانتشارها بشكل كبير، ما أثار الذعر بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع وظلوا بها عدة ساعات قبل أن يكتشفوا الحقيقة ويعودوا إلى منازلهم.

محمد سمير، أحد سكان مركز طامية، قال إن الأمر بدأ بعد صلاة المغرب مساء أمس الأحد، حين انتشرت شائعة مجهولة المصدر بين المواطنين عن زلزال محتمل، وهي الشائعة التي تناقلها الناس وصدقوها بشكل كبير، لدرجة أنه تم فتح المساجد للنداء والتحذير من خلال مكبرات الصوت بها.

وأضاف لـ"الوطن" أن حالة الخوف الشديدة التي انتشرت بين السكان اضطرتهم للنزول للشوارع خوفًا من الزلزال المحتمل، ولم يقتصر الأمر على مركز طامية حيث امتد للقرى والعزب والنجوع التابعة له، حيث انتشرت حالة الهلع بشكل سريع.

وتابع أن الأهالي ظلوا في الشوارع حوالي 8 ساعات قضوها في حالة من الخوف والهلع، حتى خرجت الشرطة وطافت المركز وقراه لطمأنة الناس وإعادتهم لمنازلهم.

غرفة عمليات الطوارئ بديوان محافظة الفيوم قالت لـ"الوطن"، إن الأمر بدأ بشائعة ثم انتشر بسرعة بين الأهالي الذين صدقوها بحسن نية، لافتًا إلى أن الأمن يبحث حاليًا عن مروج الإشاعة.

من جانبهم، طالب أهالي طامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" محاسبة المسؤول عن ترويج الشائعة ونشر حالة الذعر والخوف والهلع بين المواطنين، واضطرارهم لترك منازلهم وقضاء الليلة في الشوارع، حيث دشنوا هاشتاجات مثل "مفيش زلزال، ولا للشائعات" طالبوا خلالها بمحاسبة مروجي الشائعات.