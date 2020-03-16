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عاجل.. تركيا تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إخضاع جميع العائدين من العمرة للحجر الصحي

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نرمين عفيفي
08:54 ص | الإثنين 16 مارس 2020
تركيا

تركيا

أعلنت تركيا رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت تركيا أمس، بدء إخضاع جميع مواطنيها العائدين من العمرة للحجر الصحي مدة أسبوعين، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر "تويتر" أن كل المواطنين الأتراك العائدين من العمرة اعتبارا من مساء السبت سيخضعون للحجر الصحي.

وأضاف قوجة أن المعتمرين الأتراك سيخضعون للحجر الصحي في مساكن طلابية محددة في ولايتي أنقرة وقونيا، موضحا أن كل شخص مشمول بهذا القرار سيبقى في الحجر في غرفة خاصة بتلك المساكن.

وكانت السلطات التركية أعلنت، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن عاد مؤخرا من السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة.

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