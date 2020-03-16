عاجل.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني بكورونا

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بوفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ حتى ظهر الأمس، 13 ألفا و938 شخصا، والمتوفين 724 شخصا والمتعافين 4 آلاف و590 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي، اليوم، إنه جرى خلال الساعات الماضية، تسجيل 1209 حالات جديدة للإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 13 ألفا و938 حالة لغاية الآن، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف المتحدث الإيراني أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4590 شخصا لغاية الان ولكن للأسف توفي 113 شخصا، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 724 شخصا.