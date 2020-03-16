عاجل.. الصين: إصابات كورونا القادمة من الخارج تهدد البلاد

صرحت وزارة الخارجية الصينية بأنّ الإصابات القادمة من الخارج بفيروس كورونا، تشكل التهديد الحقيقي للبلاد، وذلك حسب ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وحتى نهاية السبت، سجّلت الصين 137 حالة إصابة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها 4 وفيات و81 معافى، و10 حالات في ماكاو خرجوا جميعا من المستشفيات، و53 حالة في تايوان بينها حالة وفاة واحدة وتعافي 20 شخصا.

من جهتها، تعتزم مقاطعة هوبي مع انحسار الفيروس، طرح سياسات إدارة متفاوتة للأحياء، إذ يتم إلغاء سياسة عزل الأحياء بشكل تام في المدن والقرى الواقعة في المناطق منخفضة المخاطر، وتحويل الرحلات المتجهة إلى مطار بكين داشينج الدولي لتحط في مطار بكين العاصمة الدولي، حيث تعزز العاصمة الصينية جهودها للحد من خطر الحالات الوافدة المصابة بالفيروس.

وأشار المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج، إلى أنّ أعداد الحالات المحلية المؤكدة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في الصين، تتراجع منذ نحو أسبوع، فيما خرج نحو 72.9% من مرضى الفيروس في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي ومركز تفشي الوباء، من المستشفيات بعد تعافيهم، بينما بلغت معدلات الشفاء 92.7% في مقاطعة هوبي باستثناء ووهان، و97.3% في باقي أنحاء الصين.