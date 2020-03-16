مرصد الأزهر: نخاطب شعوب العالم بالمفاهيم الصحيحة للإسلام

قال الدكتور مصطفي البدري مشرف وحدة اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر، إنّ المرصد بدأ عمله في عام 2015، بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية على المواقع المختلة والسوشيال ميديا، لافتا إلى أنّ الرد على هذه الشائعات يتم بأكثر من لغة.

واضاف البدري، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الوحدة تعمل على رصد الفتاوى المتطرفة التي تسعى لتشويه الإسلام وتحليلها، إذ يتم الرد عليها بشكل فكري من جانب مشايخ الإفتاء، لتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة، باللغة العربية وجميع اللغات، والرد على أي تساؤلات تصل المرصد من جانب الشباب، عبر صفحات المرصد صفحاتنا علي السوشيال ميديا.

وتابع البدري، أنّ المرصد أطلق عدة حملات للرد على ادعاءات المتطرفين والشبهات التي يثيرونها، وتعتبر إصدارات المرصد مرجعًا للباحثين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ويعمل داخله أكثر من 90 باحثا وباحثة من خريجي كليات اللغات والترجمة، وحاملي درجة الماجستير والدكتوراه.

وزاد: "يضم المرصد 12 وحدة رصد، لمتابعة ورصد ما ينشر باللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والأردية، والفارسية، والصينية، والإيطالية، والعبرية، واللغات الأفريقية، والرد على الأفكار المتطرفة والفتاوى، بذات اللغات، واللغة العربية، ومخاطبة شعوب وثقافات مختلفة في العديد من دول العالم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.