سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 16 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار البنك الأهلي المصري نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.