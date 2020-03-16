سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 16 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.0 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.