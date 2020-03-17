"همسات حب".. وثائقي يرصد مشاهد شخصية من طفولة وشباب البابا شنودة

"أحقا كان لي أمٌ فماتت.. أم إني قد خُلقتُ بغير أم.. رماني الله في الدنيا غريبا.. أُحلق فى فضاءٍ مُدلهم" هكذا يقول مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث في قصيدته أمي، التي سلطت الضوء عن شعور اليتم لدى الرجل الذي أصبح "أبا للملايين".

"بداية قصتي لا أعرفها ولكني أعرف أنها بدأت في 23 أغسطس 1923 في إحدى قرى أسيوط"، هكذا قال في حلقات "همسات حب" التي تحدث فيها عن حياته.

والفيلم الوثائقي الذي أعده فرانسوا فهمى وكريم كمال تحت إشراف القس يوحنا نصيف شرقاوى كاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، يرصد مشاهد حياة البابا من الطفولة للشباب.

ويوضح البابا أنه كان طفلًا وحيدًا ماتت أمه دون أن يرضع منها، وفي طفولته كان يسير إلى المدرسة في طريق "طويل طويل" حسب وصفه، كان يمشي فيه وحده وهو يفكر.

عاش "نظير جيد" وهو اسمه العلماني، طفولته المبكرة بلا صداقة ولا زمالة ولا لعب مثل باقي الأطفال، لكنه يتذكر زيارته لدير درنكة بأسيوط مع مئات وآلاف العائلات، التي تذهب إلى جبل أسيوط لتأخذ بركة السيدة العذراء.

بدأ دراسته ما قبل الابتدائي بأسيوط والسنة الثانية والثالثة الابتدائي قضاها في الإسكندرية، ويتابع: "ثم رجعنا إلى أسيوط في السنة الرابعة، حيث كنت أتمتع بقداسات الأنبا مكاريوس الثالث، وأستمع إلى عظات الأرشيد ياكون إسكندر حنا".

وتابع قائلا إنه ذهب إلى بنها مع أخيه الأكبر الأستاذ روفائيل ومنها إلى القاهرة، ودخل مدرسة الإيمان الثانوية في شبرا، وبعد أن أنهى المرحلة الثانوية دخل جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) كلية الآداب قسم التاريخ، مضيفا: "أحقا كان لي أمٌ فماتت.. أم إني قد خُلقتُ بغير أم.. رماني الله في الدنيا غريبا.. أُحلق فى فضاءٍ مُدلهم" هكذا يقول مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث في قصيدته أمي، الذي ولد يتما فصار أبا للملايين.

في السنة الثالث له لكلية الآداب، الشعر الديني "بدأ يزداد عندي وتركت باقي أنواع الشعر والفكاهة والحاجات دي، وبدأ اتجاهي في الرهبنة.. وفي سنة رابعة في كلية الآداب، الأمر الأول أننى التحقت بالكلية الأكليريكية القسم المسائى وأنا طالب في كلية الآداب والأمر الثانى أننى بدأت أدرس في مدرسة إنجليزية في سراى القبة جدول بياخد الوقت كله في سنة 1946 وكنت في تلك السنة أدرس في فروع مدارس الأحد وأدرس في مدرسة إنجليزية وكنت أدرس في مدرسة ابتدائية وكنت طالبا في الكلية الأكليريكية وكنت طالبا في كلية الآداب وتخرجت سنة 1947 وفى نفس الوقت تخرجت من كلية الضباط الاحتياط وكنت أول دفعتى، فترة الجيش علمتنا أشياء كثيرة، منها النظام والجدية في الحياة وخدمة الإنسان لنفسه إلى ما فيها من فوائد صحية أيضا يتميز بها كل ضباط الجيش، وكنت جادا جدا في عسكريتى وكنت محبوبا من زملائى.

ليكون التحق بالكلية الإكليريكية، وبكلية الضباط الاحتياط، وهو في السنة الرابعة، وهكذا درس بالكليات الثلاث في سنة واحدة، وبعدها عين في هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية، وصار عضوًا في اللجنة العليا لمدارس الأحد.

ويقول البابا: كانت تجمعني بالأرشيد ياكون حبيب جرجس، مدير الكلية الإكليريكية، صداقة ومودة وكنت متأثرًا به جدًا.

وكان دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، قرر قصر صلوات قداس الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة الثالث، المقررة الثلاثاء، على رهبان الدير فقط نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيقا لتعليمات منع التجمعات.