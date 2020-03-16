هل كورونا عقاب من الله وانتقام لعدم نصرة مسلمي الإيجور؟.. الإفتاء تجيب

رصدت دار الإفتاء المصرية، في تقرير لها استغلال تنظيم الإخوان الإرهابي فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سياسية، ومنها ما يتعلق بمسلمي الإيجور في الصين.

وبحسب تقرير للإفتاء، فـ55% من فتاوى الإخوان والسلفيين عن فيروس كورونا دارت حول فكرة العقاب الإلهي، واستشهد على ذلك بفتوى الإخواني وجدي غنيم الذي قال: كورونا.. انتقام الله للصين وابتلاء وامتحان للمسلمين". وكذلك فتوى السلفي ياسر برهامي القائلة: "الفيروس عقوبة إلهية بسبب أزمة الإيجور".

وردا على ذلك إستعانت الدار بفتوى للدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأنّه لا علاقة بين انتشار الأوبئة وغضب الله على قوم.

وكان الداعية الإسلامي الشهير الحبيب علي الجفري، أكد أنّ الشماتة في مصابي مرضى فيروس كورونا الجديد في الصين، وتصويره على أنّه انتقام إلهى للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيجور، ليس سوى طرح عنصري مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية، مؤكدا في بيان عنه: "هذا طرح عنصري مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى مرضى كورونا في الصين وفي كل مكان وأن يشفى كل مريض، إنه لطيف بالعباد".