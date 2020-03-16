متحدث البرلمان يطالب الوزراء والمحافظين بمواجهة مافيا "كورونا"

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده التام للتصريحات الواضحة والحاسمة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وطالب "حسب الله"، في بيان له، اليوم الاثنين، الوزراء المختصين وفي مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين، أن يعملوا على التطبيق الحقيقي على أرض الواقع لهذه التصريحات من الدكتور مصطفى مدبولي ومطالبته للمسؤولين بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة، وأن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات، وتكليفه مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

وقال متحدث البرلمان، إن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك فى تنفيذ ما طالبهم به رئيس الوزراء وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة، معربا عن آسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصري في ظل هذه الظروف الراهنة.

وأكد أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق استغلال بعض الصيدليات لأحداث فيروس كورونا وقيامها بمضاعفة أسعار المنتجات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة، مطالبا إدارة الصيدليات بوزارة الصحة والسكان، بالقيام بحملات تفتيشية على الصيدليات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة، كما ناشد جميع المواطنين مساندة جهود الدولة في مواجهة مافيا احتكار السلع ورفع أسعارها، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتعرضون لها عند شرائهم للسلع والمنتجات والأدوية.