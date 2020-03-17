41 عاما من المبادرات الرعوية.. البابا شنودة الثالث رجل التعليم

41 عاما قضاها مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث على الكرسي الباباوي، كانت له خطوات جريئة وريادية لصالح الخدمة الرعوية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فما بين مبادراته الرعوية وخطواته الإصلاحية، وإنجازاته الشخصية حقق البابا شنودة ألقابا عدة.

وكان دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، قرر قصر صلوات قداس الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة الثالث، المقررة الثلاثاء، على رهبان الدير فقط نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيقا لتعليمات منع التجمعات.

وحسب الموقع الرسمي لمركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث:

- أول بابا منذ القرن الخامس يختار من أساتذة الكلية الإكليركية.

- أول بابا يستمر بعد سيامته في إلقاء الدروس بالإكليركية وإدارتها.

- أول بابا يؤسس 7 فروع للإكليركية بداخل البلاد وفي بلاد المهجر.

- أول بابا يرأس ويؤسس مجلة أسبوعية ويكون عضوا بنقابة الصحفيين.

- أول بابا يواظب على إلقاء 33 محاضرة أسبوعية بالقاهرة والإسكندرية بخلاف اجتماعاته الشهرية مع الخدام والكهنة والجمعيات.

- أول بابا منذ 15 قرناً يزور كرسي روما وكرسي القسطنطينية.

- أول بابا يؤسس كنائس قبطية أرثوذكسية في كينيا وزاميبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.

- أول بابا يقوم بزيارات إلى بلاد إفريقية لم يزرها أحد الباباوات من قبل مثل زائير والكونجو وغيرها.

- أول بابا يقوم برسامة كهنة أفارقة لرعاية الكنائس في بلادهم.

- أول بابا يقوم برسامة أسافقة بريطانيين وفرنسيين لرعاية رعاياهم المنضمين إلى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.

- أول بابا يكون مجمع مقدس للكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا.

- أول بابا يصير أحد رؤساء مجلس الكنائس العالمي.

- أول بابا يقوم برحلات رعوية لزيارة كنائسنا وافتقاد الأقباط في أمريكا وأستراليا وأوروبا.

- أول بابا يؤسس أديرة في أمريكا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا.

- أول بابا يؤسس فروعاً للكلية الإكليريكية في أمريكا وأستراليا.

- أول بابا يؤسس أسقفيات في إنجلترا وأمريكا ويرسم لها أساقفة.

- أول بابا يؤسس معهدا للرعاية ومعهدا للكتاب المقدس.

- أول بابا يحصل على أربع رسائل دكتوراه في العلوم اللاهوتية والعلوم الإنسانية.

- أول بابا قام بتقديس الميرون المقدس 4 مرات.

- أول بابا يصل عدد أعضاء المجمع المقدس في عهده الى 72 عضوا وقام قداسته بسيامه أكثر من 700 أسقف بنفسه.

- أول بابا يضع لائحة للمجمع المقدس عام 1985.

- أول بابا يرسم أساقفة مساعدين لأساقفة الإيبارشيات.

- أول بابا يعيد طقس رسامة الشماسات ويضع طقس خاص لإقامة رئيسات الأديرة.

- أول بابا يرسم أسقفا عاما للشباب وهو صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا موسى.

- أول بابا يوقع اتفاقيات مشتركة مع الكاثوليك ومع الأرثوذكس ومع الكنيسة الإنجليكانية وغيرها من الكنائس.

- أول بابا ينقل مقر الكرسي المرقسي إلى دير الأنبا رويس ويبني فيه مقر بابوي.

- أول بابا يفتح باب مجلة الكنيسة (مجلة الكرازة) للمرآة ويسمح للباحثة نبيلة ميخائيل يوسف منذ سنة 1975 بكتابة باب روائع العلم وإلى الوقت الحاضر وهي نفسها أول امرأة عضوا في المجلس الملي العام منذ عام 1989 وإلى الآن.

- أول بابا ينظم حفلات إفطار رمضانية لكبار المسؤولين بالدولة منذ عام 1986 والى الآن بالمقر البابوي وتبعته في ذلك معظم الإيبارشيات.

- أول بابا يحضر حفلات إفطار رمضانية تقيمها وزارة الأوقاف ويشارك بنفسه في جميع المؤتمرات والأحداث المهمة بالدولة.

- أول بابا يقيم في قلايته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون نصف الأسبوع والنصف الآخر يقضيه بالمقر البابوي.

- أول بابا أسقف عام يجلس على الكرسي المرقسي بعد القديس أنيانوس البابا الثاني بعد القديس مارمرقس الرسول وكان القديس أنيانوس أسقف عام رسمه القديس مارمرقس لمساعدته في تدبير أمور الكنيسة أثناء أسفاره.