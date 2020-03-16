غدا.. انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج شاعر المليون

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، الأمسية الأولى من المرحلة الثالثة (مرحلة الـ12 شاعراً) ضمن برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ياتي ذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي بمشاركة 6 شعراء من 3 دول عربية: السعودية، الكويت، الإمارات.

وستضُم الأمسية الثالثة عشرة من "شاعر المليون"، كلاً من: أحمد بن جدعان العازمي وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وراكان بن وليد الراشد وعبدالمجيد سعود الغيداني ومطرب بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات، حيث سيُقدّمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلَّفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة الماضية، أسفرت عن تأهل الشاعرين: محمد الحمادي العتيبي بنتيجة 49/ 50، وعبدالعزيز العبلان الديحاني من الكويت بنتيجة 47/ 50، بقرار لجنة التحكيم، فيما سيُعلن الإعلاميّان حسين العامري وأسمهان النقبي، مقدما البرنامج، في بداية الحلقة الثالثة عشرة عن المتأهل من الحلقة الماضية، حيث يتنافس من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون كلاً من: غازي العون السردي من الأردن، وعامر بن فواز العجمي من الكويت، وصالح محمد العنزي من السعودية، ومحمد راشد العويلي من العراق.

وتضم المرحلة الثالثة 12 شاعراً، حيث تأهل 11 شاعراً حتى الآن، وهم: أحمد بن عايد البلوي، محمد البندر المطيري، راكان بن وليد الراشد، خالد القصيري الجهني، عبدالمجيد سعود الغيداني، محمد الحمادي العتيبي، مطرب بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات، ومزيد بن جعدان الوسمي وأحمد بن جدعان العازمي وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وستكتَمِل القائمة مطلع الحلقة المقبلة، والتي سيجري خلالها الإعلان عن المتأهل الأخير لمرحلة الـ12 شاعراً.

يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويجري تقسيمها على مراحل عدة، حيث يشارك في المرحلة الأولى 48 شاعراً ضمن 8 أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولاً إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن 4 حلقات، يشارك في كل منها أيضاً 6 شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعراً يجري تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيُقدّم فيها الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويجري تقييمهم بدرجات من 30% دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع وتمثل نسبة 40%، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الستة ليُقدّموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30%.

ومع ختام الأمسية الأخيرة يجري جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع 60%، إضافة إلى نسبة تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالبرنامج 40%، ليجر ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.