نائب محافظ الغربية: حملات مكثفة على الأسواق للتصدي لجشع التجار

شنت الأجهزة التنفيذية بالغربية حملات مكثفة على أسواق بيع السلع الغذائية بهدف التصدي لجشع التجار الذين استغلوا زيادة الإقبال من المواطنين خوفا من كورونا.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت العديد من الشكاوى تتضمن ارتفاع في أسعار السلع الغذائية من قبل بعض التجار وأصحاب السوبر ماركت والمحلات، وعلى الفور كانت هناك توجيهات من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، بشن حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهدف التصدي لجشع التجار.

وأشار "نائب محافظ الغربية" إلى أن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وبشكل طبيعي، مناشدا المواطنين بعدم التكالب على السلع وشراء احتياجاتهم فقط، بهدف عدم رفعها من قبل التجار ومنتهزي الأزمات.

مبينا أنه لا داعي للقلق أو الخوف من وجود نقص سلع الفترة القادمة، حيث أن المخزون السلعي متوفر وأن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، ومتوفرة في كافة المنافذ المنتشرة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.