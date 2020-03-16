رئيس انتخابات المحامين: النتيجة جاهزة.. لكن صبراً حتى وصول باقي الأحراز

أعلن المستشار أحمد أبو دقة رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنَّ نتيجة الانتخابات تعد جاهزة، قائلًا: "نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنني لا يمكنني الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كل المحافظات".

وأكّد أنَّ اللجنة العامة في انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظة الإسكندرية، متابعًا:" لذلك لا يمكنني الإعلان عن النتائج قبل وصول الأحراز كافة".

وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن تصل تلك الأحراز عصر اليوم أو مساء اليوم، مضيفًا أنه سيجرى إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غد الثلاثاء.

وطالب أبو دقة، أنصار المرشحين المحتشدين بمقر النقابة العامة بالتحلى بالصبر وتفهم الأمر، قائلًا: "الموضوع محتاج صبر، أنا بقالي 26 ساعة قاعد على الكرسي".

ورفض أبو دقة الإعلان عن أي مؤشرات أولية لنتيجة الانتخابات، مطالبًا المحامين بانتظار إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وغادر مقر النقابة العامة للمحامين عقب ختام حديثه مع المحامين.

وشهدت انتخابات المحامين، أمس، منافسة شرسة بين كل من سامح عاشور ورجائي عطية المرشحين على منصب النقيب العام.

وأجريت العملية الإنتخابية في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشحا على منصب النقيب و194 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة الـ28.