بلاغ ضد "الجارديان" لاتهامها بنشر أكاذيب عن كورونا في مصر

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد ديكلان والش رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية –أيرلندي الجنسية ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية يطالب فيه بإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد بوضع اسمهما على قائمة الممنوعين من السفر، لمنع هروبهما خارج البلاد والتحقيق معهما عن الجرائم التي ارتكبوها، لنشر تقرير يزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورونا قد تجاوز الـ19,310 آلاف مصاب، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وذكر المحامى في بلاغه، أن المبلغ ضدهما الأولى والثاني قاموا عبر الصحف التي يعملون بها بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورونا قد تجاوز الـ19,310 آلاف مصاب حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وزعم ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، وأكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جداً، على حد زعمه.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة الجارديان مستندة إلى الدراسة ذاتها أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا.

واستندت صحيفة الجارديان إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس.

وقالوا إن هناك مزيجا من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فإنه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19،310 حالات، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 التي لم يتم الإبلاغ عنها.

واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسمياً ثلاث حالات من الفيروس، ما يعني أن الأرقام الآن على الأرجح أعلى.

ولم يرد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، على طلبات التعليق.

وأضافت الصحيفة، "نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر في أواخر فبراير". وقالوا بدلاً من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر.

ونوهت الجارديان بأنه يوجد في مصر عدد كبير من الشباب، ما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص سيظهر عليهم أعراض خطيرة من Covid-19، وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي عن انتشار كورونا في الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 1200 حالة حتى الأربعاء.

الصحيفة قالت إن الإصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص كانوا في رحلات خارجية، موضحة أن عدد المصابين القادمين من مصر 40 حالة بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31 ومن الصين 15.

وبحسب أرقام الصحيفة تكون مصر أكثر دولة صدرت حالات كورونا إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلاف البيانات الرسمية التي قامت بإعلانها السلطات المصرية المختصة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبالمخالفة لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن حصر أعداد المصابين بفيروس كوفيد-19 داخل الدول التي أعلنت عن انتشار هذا المرض بها وقد قامت المواقع الإلكترونية على مستوى العالم بنشر تلك الأخبار نقلا عن الصحف التي يمثلها المبلغ ضدهما، ما أدى إلى الأضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.