"بيد الهون وخنقا".. الأمن يكشف لغز مقتل سيدتين على يد زوجيهما بالجيزة

"بيد الهون وخنقا" هكذا انتهى خلاف داخل أسرتين بالجيزة بسبب طلبات المنزل ومتطلبات المعيشة وشراء احتياجات المنزل ففى الواقعة الأولى التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور أنهى عامل حياة زوجته بيد الهون، حيث هشم رأسها وهرب إلى الدقهلية ليختبئ لدى أحد أقاربه.

وفي الواقعة الثانية تخلص حلاق من زوجته بعد وصلة من الضرب في شقتهما بمنطقة المنيب ثم أجهز عليها حتى فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من سائق، 40 عاما، أنه علم من الأهالي بحدوث مشاجرة بين ابنة خالته عاملة نظافة 25 عاما، وزوجها عامل 35 عاما، قام على إثرها بقتلها وفر هارباً.

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة عثر على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي طولي بفروة الرأس و 6 جروح غائرة بالجبهة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى التوصل لمكان اختباء المتهم لدى أقاربه بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها وضربها بيد هون معدني بسبب أحوال المعيشة بينهما.

وفي منطقة المنيب بالجيزة تبلغ من عامل 51 عاما، مقيم بالمنيب دائرة القسم، بوفاة ابنته ربة منزل، 21 عاما، وباستدعاء مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن رفض لوجود إصابات بها عبارة عن سحجات وخدوش بالرقبة وآثار مقاومة بأظافر اليد اليسرى ودم بالأنف.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات بينها وزوجها "حلاق 30 عاما" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، أمكن ضبطه وتبين إصابته بخدوش بالرقبة والصدر والساعد الأيمن، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بحدوث مشادة كلامية بينهما لرغبتها في شراء غرفة نوم باهظة الثمن قام على إثرها بخنقها حتى فارقت الحياة، وأضاف بحدوث إصابته أثناء مقاومتها له.