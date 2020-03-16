رفع 6 طن مخلفات في حملة لتجميل المسار السياحي جنوب الأقصر

أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، مواصلة حملات النظافة والتجميل بطريق المسار السياحي، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لتجميل الطريق، عقب تحسن الحالة الجوية بعد أيام العاصفة الترابية والتقلبات الجوية، التي مرت بالبلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح صحصاح، أنه جرى مواصلة الحملات على مدار الساعات الماضية من رجال إدارة التجميل والنظافة بمركز ومدينة البياضية، بإعداد حملة نظافة بطريق المسار السياحي، حيث أسفرت الحملة عن رفع 6 طن من الأتربة ومخلفات قص وتهذيب الأشجار، كما جرى استكمال حملة النظافة بشارع مصطفى كامل، وشارع العصارة وشارع الذهبي، وامتداده ورفع كل المخلفات، وجار استكمال حملات النظافة أولاً بأول، لخدمة المواطنين والأفواج السياحية.