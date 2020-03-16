الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد عبدالحكيم رشدان بمقعد ملوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم، نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب، عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، والتي أسفرت عن فوز المرشح محمد عبدالحكيم رشدان، بإجمالي 35 ألفا و598 صوتا بنسبة 67.52% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل منافسه عبدالله خليفة على 17 ألفا و125 صوتا، من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 32.48%، وبذلك يكون المرشح الفائز هو محمد عبدالحكيم رشدان بمقعد دائرة ملوي بالمنيا، وشهرته صابر عبد الحكيم.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، إنّ عدد الناخبين المقيدين في دائرة ملوي بلغ 444 ألفا و867 ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبين الحاضرين 54192 بنسبة 12.17%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 52723 بنسبة97.40%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1406 أصوات بنسبة 2.60%.

وأضاف أنّ الدستور والقانون أناط بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، إذ أشرفت الهيئة على 9 استحقاقات دستورية، كان آخرها الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتي الجيزة وملوي في محافظة المنيا بعد وفاة شاغليهما، طبقا لكتاب رئيس مجلس النواب الذي تلقته الهيئة.

وأضاف إبراهيم، أنّ الانتخابات جرت بالنظام الفردي بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب نائب لكل دائرة على أن تكون مدة النائب الفائز استكمالا لمدة سلفه، مؤكدا أنّ العمل انتظم في جميع اللجان بمتابعة من المهتمين بالحدث سواء من الإعلام أو المنظمات الدولية.

وكانت الجولة الأولى للانتخابات في دائرة ملوي بالمنيا انتهت بحصول المرشح عبد الله خليفة 10424 صوتا، فيما حصل أحمد جمال على 9998 وحصل زاهر ناجح قليني 5813 صوتا، وحصل أسامة عبد الشكور على 8917، وصلاح مطر على 7537، والمرشح محمد أبو زيد رشدان 26642، وشنودة بولس بيلاوي 7698، وجرت جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بين عبدالله خليفة ومحمد عبد الحكيم رشدان في الخارج يومي 6 و7 مارس في الخارج، ويومي 10 و11 مارس في الداخل، تطبيقا للجدول الزمني بالانتخابات.