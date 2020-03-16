ارتفاع ضحايا كورونا في إيران إلى 853

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم، 14 ألفا و991 والمتوفين 853 والمتعافين 4 آلاف و996.

وـضاف جهانبور، في تصريح صحفي، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1053 حالة جديدة للاصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 14 ألفا و991 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

واشار المتحدث الإيراني، إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 آلاف و996 شخصا، موضحا: "لكن للأسف توفي 129 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 853 شخصا".