مصرع طفلين في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية ببلقاس

لقي طفلين مصرعهما بالدقهلية، اليوم، في حادث تصادم بين أتوبيس شركة ودراجة نارية في مركز بلقاس.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم على طريق "المعسكر- بصار" بمنطقة حفير شهاب الدين.هرعت سيارة الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين مصرع كلا من "محمود م.ح"، 15 سنة، من قرية بصار، و"أحمد ر. ح"، 10 سنوات، وجرى نقلهما إلي مشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين تصادم أتوبيس تابع لشركة السكر ببلقاس مع موتوسيكل على طريق المعسكر مما تسبب في مصرع الطفلين. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.