المنوفية: منع الشيشة بالمقاهي والأماكن العامة وإجراءات ضد المخالفين

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومديرى مديريات الشؤون الصحية والقوى العاملة بالمحافظة بمنع تقديم "الشيشة" بكل المقاهي والكافيتريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تداول "الشيشة" باعتبارها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى وما تسببه من ضعف في مقاومة الفيروسات، وذلك ضمن تكاتف جهود أجهزة الدولة لمجابهة الظروف الراهنة وإنتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.