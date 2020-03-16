"التنمية المحلية": مصادرة ألف شيشة بالجيزة خلال ساعتين لمواجهة كورونا

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تمت مصادرة ألف شيشة من مقاهي أحياء محافظة الجيزة حتى الآن بعد ساعتين من صدور القرار بكل الأحياء والمراكز بمصادرة الشيشة من المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن وزير التنمية المحلية أهاب بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، خاصة في البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات.

وأشار شعراوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع "الشيشة"، حيث بدأت الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين.