إزالة سلاسل وجنازير مستخدمة كحواجز بشوارع المنوفية لتحقيق سيولة مرورية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، توجيها عاما لرؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبين الكوم، بإزالة كل السلاسل والجنازير وغيرها من الأدوات المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة، ومن أمام كل المباني بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين لذلك.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية، وحرصه التام على تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حقوق ومصلحة المواطنين، وتسهيلاً لمهمة وحدات التدخل السريع لمواجهة الأزمات، في ضوء التغيرات المناخية، التي شهدتها البلاد، في الأونة الأخيرة.

وأكد المحافظ، على إستمرار تكثيف الحملات، وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة، لإزالة كل الإشغالات والتعديات، حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.