نبيل شعيل يطالب الجمهور "الجلوس بالبيت".. ويدعوهم الاستماع لألبومه

رغم انشغال الناس عربيا وعالميا بالأخبار المتداولة عن فيروس كورونا، حقق الألبوم الجديد للفنان نبيل شعيل بعنوان "كبير الفن 2020"، من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، نجاحا كبيرا، وأصداء مميزة عند صدوره، إضافة لنسب استماع عالية من خلال الإقبال عليه في المتاجر الإلكترونية تحديدا "ديزر"، المنصة الإلكترونية الشريك الأكبر لـ"روتانا" في المجال الرقمي، الأكثر خدمة في بث الموسيقى.

وفي الوقت الذي نشر فيه "شعيل" فيديو توعويا عن أهمية التزام الناس منازلهم في الفترة الراهنة تحاشيا للإصابة بـ"كورونا"، غرد مازحا: "مدامكم قاعدين في البيت اسمعوا ألبومي الجديد كبير الفن"، وقد تلقى "شعيل" التهاني على "ميني ألبوم" الذي أصدره، والفكر الذي يتضمنه، ما يثبت النضج والشعور بالمسؤولية اللتان يتميز بهما "بوشعيل" و"روتانا" في مخاطبة الأجيال في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه.

يتضمن ألبوم نبيل شعيل الجديد مع "روتانا" خمسة أغاني متنوعة القوالب، هي: "كبير الفن"،"حوبه"، "ندمان"، "جازلي" و"آخر حبنا"، اتحد في إنجازها نخبة من الشعراء هم: (عمر الكندري، فوزان الناصر، قصي عيسى، خالد الغامدي وأحمد الصانع). والملحنين هم أحمد الهرمي، علي صابر، أدهم، عبد الله الجاسم وفواز المرزوق). والموزعون الموسيقيون هم: مهند خضر، عثمان عبود، وزيد نديم الذي كانت له "حصة الأسد" بتوزيعه ثلاثة أعمال من أغاني "ميني ألبوم".

يحمل ألبوم "كبير الفن 2020" من الوفاء ما يحمله من التجديد والفكر الموسيقى المتطور، ويثبت هذا الاختيارات المقدمة، حيث يخص "شعيل"، كبير الغناء الخليجي والحضرمي الراحل الفنان أبو بكر سالم بالاغنية التي تحمل عنوان الألبوم ويقول مطلعها :"كبير الفن أبونا بوبكر سالم.. وتعزف من وتر فنه ايدينا، نغني له وكان يغني دايم.. ما علينا يا حبيبي ما علينا، جميل بفنه وناسه.. عظيم فصوته وإحساسه، تغنى في حنين الحب وأهواله، على ذكراه نبقى ما نسينا.." والتي لاقت استحسان جمهور الراحل واعتبروها تذكيرا للأجيال الشابة بقامة رحلت عنا جسدا وبقيت حسا ومضمونا.

أشرف موسيقيا على ألبوم "كبير الفن 2020" الشاعر أحمد الصانع، الذي صرح إعلاميا: "أشكر نبيل شعيل على إتاحة الفرصة لي ولزملائي المبدعين لأن نحلق في سمائه بألبوم "كبير الفن"، وأتمنى أن تحوز اختياراتنا رضاكم، والشكر الكبير لكل من ساهم في خروج الألبوم للنور"، كما توالت ردود الفعل الإيجابية من جانب العديد من صناع الموسيقى في الخليج، ورواد منصات التواصل الاجتماعي احتفاء بالألبوم، خاصة وأن "شعيل" يقدم في جديده عددا من الأسماء الشابة القريبة من الجمهور، كما تعاون مع أسماء لامعة على صعيد الأغنية العراقية، ويلامس من خلاله الذوق الراقي.