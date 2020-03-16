غرفة المنشآت الفندقية: "الصحة" ستتسلم الفنادق لإجراء عمليات التعقيم

قال هشام الشاعر أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيجرى تسليم الفنادق لوزارة الصحة لإجراء عملية التعقيم حتى تكون جاهزة لاستقبال السياح بعد انتهاء فترة تعليق الطيران بكل المطارات المصرية نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "الشاعر"، لـ"الوطن"، أن كل الدول التي لها سياح بمصر حاليا سترسل طائرات لإجلاء سائحيها من مصر قبل الخميس المقبل، منوها بأن قرار تعليق الرحلات "جيد" ويمثل فرصة جيدة لمنع انتشار المرض داخل مصر.

ولفت إلى أن الغرفة تقدر هذا القرار، وستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات هذا القرار على المنشآت الفندقية والعاملين بها وسبل مساعدتهم خلال الفترة المقبلة.

مصدر: إجازة إسبوعين للعاملين بالفنادق لعدم وجود سياح

فيما كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، أنَّ الفنادق بدأت في منح إجازات للعاملين بها لمدة أسبوعين عدا عمال النظافة والزراعة والأمن، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ صرف رواتب العاملين خلال تلك الفترة.