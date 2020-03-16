كارم محمود.. صوت قوى وحظ عاثر في التمثيل

"أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول.. عشقت جديد وقلبي سعيد.. ياريتني عشقت عمنول"، من الأغاني التي ظلت عالقة في أذهان الكثيرين رغم مرور كل هذه السنوات، خصوصًا وأنها خرجت عبر صوت عذب، من أجمل أصوات زمن الفن الجميل.

في مثل هذا اليوم 16 مارس من عام 1922، بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، ولد الفنان كارم محمود، عُرف بصوته العذب، الأمر الذي جعله يلجأ إلى دراسة الموسيقى، والغناء.

بالرغم من "وسامة" كارم محمود، وتمتعه بحضورعلى الشاشة، بالإضافة إلى صوته القوي، إلا أنه لم يكن له حظ وافر في مجال التمثيل أسوة بأقرانه مثل عبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ورصيده الفني لم يتجاوز الـ 20 فيلمًا، منها "فايق ورايق" عام 1951 مع تحية كاريوكا وإسماعيل ياسين، "معلش يازهر" عام 1950 مع شادية وزكي رستم، و"لسانك حصانك" عام 1953 مع شادية وفريد شوقي، و"نور عيوني" عام 1954 مع الفنانة نعيمة عاكف.

وشارك كارم محمود في غناء عدد من الأوبريتات، منها "العشرة الطيبة"، و"ألف ليلة وليلة"، و "جوز الخيل والعربية".

ترك محمود الذي رحل عن عالمنا عام 1995، إرثا فنيا منه "سمرة ياسمرة شغلني هواكِ"، و"يا أنا يا العزال"، و"على شط بحر الهوى"، و"عنابي ياخدود الحليوة".