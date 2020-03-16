"القاهرة" تقرر إلغاء الأسواق الأسبوعية لمواجهة كورونا

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .

كما وجه محافظ القاهرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.