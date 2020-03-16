مكرم وجبر يبحثان توسيع نشر إرشادات الوقاية من كورونا

التقى اليوم، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر المجلس في ماسبيرو، لبحث سبل توسيع نشر إرشادات وزارة الصحة، الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيرس كورونا، وذلك في الصحف القومية.

وتناول اللقاء ضرورة عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا والالتزام بنشر الإنفوجراف والإحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن الوزارة في ذات الشأن.

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق مخاطبة القنوات الفضائية لبث إرشادات وزارة الصحة والبيانات التي تصدرها وتتعلق بفيرس كورونا، كما عقد مكرم محمد أحمد اجتماعا مماثلا بـ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.