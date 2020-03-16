روسيا تغلق مدارس وجامعات موسكو اعتبارا من 21 مارس بسبب كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية في المدينة اعتبارا من 21 مارس الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.

كما أعلن العمدة حظر أي فعاليات في شوارع العاصمة حتى 10 أبريل وتخفيض الحد الأقصى لعدد المشاركين في الفعاليات التي تجري في الأماكن المغلقة، إلى 50 شخصا.

وأكد سوبيانين أيضا حظر القيام بأي نشاط ترفيهي بمشاركة المواطنين في المجالات الثقافية والتربية البدنية والرياضية والمعارض والأنشطة الترفيهية والتعليمية في الهواء الطلق، وإغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والرياضية ومؤسسات التعليم العالي في موسكو على خلفية انتشار فيروس كورونا.