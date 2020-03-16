غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة كورونا بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، توفير كل سبل الدعم وتذليل العقبات، أمام تنفيذ أي إجراءات وقائية أو توعوية، لمواجهة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جرى عقد اجتماعا اليوم، لاستعراض استعدادات مديريات الصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.

بحضور قيادات المحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية، نوقش خلاله عدد من الإجراءات والتعليمات والاحتياطات التي سيجري اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووجهت المحافظة، المسؤولين، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، طبقا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وبناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان.

واستعرض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أهم الاجراءات التى اتخدتها المديرية، لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة، للتواصل بشأن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها.

كما جرى عمل فريق التدخل السريع، لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، ونشر تعريف الحالة، وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، كما جرى تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين، على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم، لرفع درجة الاستعداد واتخاذ الاجراءات الاحترازية، بكل المدارس، البالغ عددها 2400 مدرسة، وذلك بتكثيف حملات تطهير وتعقيم، لجميع المدارس ضد فيروس كورونا، بصورة منتظمة.

وفي قطاع الطب البيطري، جرى الإستعداد بعدد 133 موتور رزاز رش، وتجهيز الملابس الوقائية والكمامات، من بينها N 95 ، لرش جميع الأماكن والمنشآت الحكومية بالمحافظة، وسيجري تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري، للمرور لتطهير جميع المنشآت الحكومية بصفة منتظمة.